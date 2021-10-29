Кражу роутеров на 3,9 млн тенге раскрыли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области раскрыта кража роутеров почти на 4 млн тг, передает МИА «Казинформ « со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

По информации ведомства, сотрудниками транспортной полиции на станции Достык задержан 40-летний житель Восточно-Казахстанской области, который в марте текущего года на ст. Достык (Алматинская область) похитил устройства связи известной марки (роутеры) из грузового поезда. Ущерб составил 3,9 млн. тг.

По данному факту проводится досудебное расследование по п.3) ч.4 ст.188 УК РК (кража, совершенная в особо крупном размере), похищенное частично изъято.