Кражу раскрыли полицейские до того, как о ней узнала потерпевшая в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские раскрыли кражу до того, как о ней узнала потерпевшая. Воровка украла у нее сотовый телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 августа сотрудники криминальной полиции Октябрьского отдела полиции УП города Караганды в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» отрабатывали ряд лиц на их причастность к совершению имущественных преступлений.

Они задержали 38-летнюю женщину, которая вызвала подозрение тем, что попыталась скрыться от полицейских. Выяснилось, на это у нее имелись причины. Задержанная призналась в краже. Несколько дней назад, находясь в квартире малознакомой, злоумышленница похитила у нее сотовый телефон. Вещественное доказательство изъято.

Полицейские установили личность потерпевшей. Ею оказалась 54-летняя жительница города, не подозревавшая о произошедшей краже.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.