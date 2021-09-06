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    04:04, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кражу раскрыли полицейские до того, как о ней узнала потерпевшая в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские раскрыли кражу до того, как о ней узнала потерпевшая. Воровка украла у нее сотовый телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    27 августа сотрудники криминальной полиции Октябрьского отдела полиции УП города Караганды в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» отрабатывали ряд лиц на их причастность к совершению имущественных преступлений.

    Они задержали 38-летнюю женщину, которая вызвала подозрение тем, что попыталась скрыться от полицейских. Выяснилось, на это у нее имелись причины. Задержанная призналась в краже. Несколько дней назад, находясь в квартире малознакомой, злоумышленница похитила у нее сотовый телефон. Вещественное доказательство изъято.

    Полицейские установили личность потерпевшей. Ею оказалась 54-летняя жительница города, не подозревавшая о произошедшей краже.

    Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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