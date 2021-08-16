Кражу пожертвований из сельской мечети раскрыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - До пяти лет тюрьмы грозит сельчанину за кражу в мечети в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 4 августа путем взлома замка сейфа неизвестные лица похитили пожертвования прихожан в мечети поселка Аккемер Мугалжарского района .

По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК «Кража«. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.



Сотрудники местного отдела полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в ходе которого был задержан 34-летний житель соседнего поселка. Мужчина дал признательные показания.