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Кражу пожертвований из сельской мечети раскрыли в Актюбинской области
16 Августа 2021 21:19
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - До пяти лет тюрьмы грозит сельчанину за кражу в мечети в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сообщается, что 4 августа путем взлома замка сейфа неизвестные лица похитили пожертвования прихожан в мечети поселка Аккемер Мугалжарского района .
Сотрудники местного отдела полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в ходе которого был задержан 34-летний житель соседнего поселка. Мужчина дал признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК «Кража«. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.
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