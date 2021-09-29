Кражу партии пшеницы раскрыли полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кражу партии пшеницы по «горячим следам» раскрыли районные полицейские в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Урожай» сотрудниками отдела полиции Жамбылского района по «горячим следам» раскрыта кража крупной партии пшеницы. По подозрению в хищении задержаны двое работников сельского ТОО.

10 сентября, около 6 часов утра, на автодороге «Кайранколь – Украинское», близ села Украинское, участковым инспектором полиции был выявлен факт перевозки 10.800 кг пшеницы без документов. Водитель КАМАЗа пояснил, что приобрел груз на одном из полевых станов близ райцентра Пресновка.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое работников одного из ТОО района. Выяснилось, что комбайнеры продали почти 11 тонн пшеницы за 200 тысяч тенге жителю одного из сел района, после чего он повез груз в свое село, но был проверен участковым инспектором. Ущерб от кражи такой партии пшеницы составляет один миллион тенге, – сказал начальник ОП Жамбылского района Асан Мейрамов. Факт кражи был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 188 УК РК. Похищенное изъято и возращено владельцам. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

С начала сезона это одна из крупных краж злаковых, выявленных полицейскими в рамках операции «Урожай», стартовавшей в регионе с 23 августа. В начале сентября похожий случай был зарегистрирован на другом краю СКО – в районе им. Габита Мусрепова, также полицейские раскрыли кражу 40 тонн чечевицы в Тайыншинском районе.

Между тем, выявление и предупреждением краж зерна полицейские не ограничиваются. В составе мобильных групп участковые инспекторы, криминальная и патрульная полиция работают во всех 13 районах области, выявляя кражи горюче-смазочных материалов, запчастей к технике, задействованной в сельскохозяйственных работах. Оперативно-профилактическое мероприятие «Урожай» продлится до самого окончания уборочной кампании.