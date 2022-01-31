+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кражу оставленных без присмотра лошадей раскрыли жамбылские полицейские

31 Января 2022 21:14
Поделиться:
Кражу оставленных без присмотра лошадей раскрыли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необходимости не оставлять свой скот без присмотра и нанимать пастухов на законной основе в очередной раз напомнили жамбылские стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 900 скотокрадов задержали в Казахстане
Бродившие без присмотра лошади чуть не привели к ДТП в Павлодарской области 15 лошадей спасли от гибели в ВКО

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 2 ноября 2021 года в Шуский районный отдел полиции обратился 41-летний житель района с заявлением о пропаже 16 голов скота. По словам обратившегося, его лошади паслись без присмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 29-летний житель Рыскуловского района.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 (Скотокрадство, совершенное в крупном размере), согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В настоящее время проводится всестороннее расследование, с целью установления причастности подозреваемого к другим преступлениям, принимаются меры по установлению других возможных соучастников преступления», - пояснила пресс-секретарь департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

В департаменте полиции Жамбылской области в очередной раз напомнили о том, что принадлежащий домохозяйствам скот нужно пасти только в специально отведенных местах и под постоянным контролем.

«Необходимо нанимать пастухов, подписывать с ними договоры. В большинстве случаев такие преступления совершаются в местах вольного выпаса, где животные находятся без контроля, и владельцы домашних животных узнают о пропаже скота поздно, так что это затрудняет ход следствия. Сотрудникам полиции такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - уточнили в правоохранительном ведомстве.



Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Скотокрадство  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Более 900 скотокрадов задержали в Казахстане
Бродившие без присмотра лошади чуть не привели к ДТП в Павлодарской области
15 лошадей спасли от гибели в ВКО
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
3 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
5 О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
6 Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
Читайте также
Причины отравления угарным газом назвали в Таразе
Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив