Кражу оставленных без присмотра лошадей раскрыли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необходимости не оставлять свой скот без присмотра и нанимать пастухов на законной основе в очередной раз напомнили жамбылские стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 2 ноября 2021 года в Шуский районный отдел полиции обратился 41-летний житель района с заявлением о пропаже 16 голов скота. По словам обратившегося, его лошади паслись без присмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 29-летний житель Рыскуловского района.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 (Скотокрадство, совершенное в крупном размере), согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В настоящее время проводится всестороннее расследование, с целью установления причастности подозреваемого к другим преступлениям, принимаются меры по установлению других возможных соучастников преступления», - пояснила пресс-секретарь департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

В департаменте полиции Жамбылской области в очередной раз напомнили о том, что принадлежащий домохозяйствам скот нужно пасти только в специально отведенных местах и под постоянным контролем.

«Необходимо нанимать пастухов, подписывать с ними договоры. В большинстве случаев такие преступления совершаются в местах вольного выпаса, где животные находятся без контроля, и владельцы домашних животных узнают о пропаже скота поздно, так что это затрудняет ход следствия. Сотрудникам полиции такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - уточнили в правоохранительном ведомстве.



