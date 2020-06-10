Кражу на 31 млн тенге раскрыли транспортные полицейские
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские раскрыли особо крупную кражу на сумму 31 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
«В сентябре прошлого года в Линейное отделение полиции на станции Жезказган поступило сообщение от приемосдатчика груза и багажа о том, что в трех вагонах по отправке «Жинишке-Алашанькоу КНР» обнаружена недостача груза «ферросплав» в количестве 77 биг-бегов, общим весом 85 тонн. АО «Хром» был причинен материальный ущерб на сумму 31 млн. тенге», - рассказал заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Нуржан Алибаев.
По его словам, данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ЛОП на ст. Караганда-Сортировочная по ст.188 ч.4 п.3 УК РК (Кража, совершенная в особо крупном размере).
Также Н. Алибаев отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны пятеро жителей Карагандинской области, в возрасте от 24 до 33 лет. Среди них был и охранник военизированной железно-дорожной охраны, который сообщил о дате и времени прибытия грузовых вагонов на станции Жезказган.
«Транспортными полицейскими пресекаются факты краж, совершаемые сотрудниками железнодорожных организаций, которые сами должны обеспечивать сохранность грузов. Например, за истекший период за совершение краж грузов с подвижного состава были задержаны 5 работников АО НК «КТЖ» и 3 работника АО «ВЖДО», - резюмировал полковник полиции.
Со слов самих задержанных, для перевозки похищенного груза до Караганда они заранее арендовали три автомашины и «КАМАЗ автокран» для погрузки мешков с грузом в автомашины.
«Проведенными следственными действиями вина задержанных была полностью доказана и приговором Жезказганского городского суда Карагандинской области вышеуказанные лица признаны виновными в совершении преступления и привлечены к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком», - подтвердил Алибаев.
Также он напомнил, что с начала текущего года в департаменте зарегистрировано 211 краж чужого имущества, в том числе 16 краж груза с подвижного состава. Общая раскрываемость составляет 81,6%.
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