Кражу на 1,2 млн тенге раскрыли акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские раскрыли ранее совершенную кражу на сумму 1,2 млн тенге, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела криминальной полиции Бурабайского района раскрыто ранее совершенное преступление по ст. 188 ч. 3 УК РК.

3 июля 29-летний житель Щучинска обратился с заявлением о краже. В дневное время неизвестные лица путем отжима пластикового окна из дома похитили денежные средства в сумме 500 тысяч тенге, золотые изделия: 4 женских кольца, цепочку, золотую икону, серьги и юбилейные монеты. Сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

С целью раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. 15 дней полицейские потратили на раскрытие преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 34-летнего жителя Щучинска, причастность которого к преступлению проверяется. Золотые изделия полицейским удалось найти и вернуть потерпевшему.