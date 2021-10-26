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    17:07, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кражу крупной партии зерна раскрыли в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии зерна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Сотрудниками транспортной полиции на станции Шу Жамбылской области задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи 22 тонн зерна с грузового поезда. Всего полицейскими задержано четверо жителей Жамбылской области в возрасте от 27 до 32 лет. Ущерб составил 2,5 млн. тенге.

    Установлено, что зерно подозреваемые вывезли на автомашине «Камаз». Похищенное изъято.

    По данному факту проводится досудебное расследование по п.1) и 3) ч.3 ст.188 УК РК (кража, совершенная в крупном размере; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство)

    Задержанные взяты под стражу. Проводится расследование.

    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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