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    13:12, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Кражу кабеля на 50 млн тенге раскрыли полицейские Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Следствием установлено, что кражу кабеля в Алматы совершили в несколько этапов 14 сотрудников одного из предприятий коммуникации, которые уже осуждены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По словам представителя коммуникационной компании, в течение трех лет на территории города происходили кражи кабельной продукции. Общий материальный ущерб превысил более 50 млн. тенге. В управление полиции Турксибского района г. Алматы было подано официальное заявление. В результате следственных действий установлена причастность 14 сотрудников предприятия, которые, зная расположение кабелей, схем и охраны сигнализации, организовали с декабря 2021 года по конец января 2022 года хищение имущества.

    Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 188 ч. 3 п.1 УК РК «Кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», завершилось. Виновные понесли наказание.




    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Общество Алматы Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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