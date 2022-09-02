Кражу кабеля на 50 млн тенге раскрыли полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Следствием установлено, что кражу кабеля в Алматы совершили в несколько этапов 14 сотрудников одного из предприятий коммуникации, которые уже осуждены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам представителя коммуникационной компании, в течение трех лет на территории города происходили кражи кабельной продукции. Общий материальный ущерб превысил более 50 млн. тенге. В управление полиции Турксибского района г. Алматы было подано официальное заявление. В результате следственных действий установлена причастность 14 сотрудников предприятия, которые, зная расположение кабелей, схем и охраны сигнализации, организовали с декабря 2021 года по конец января 2022 года хищение имущества.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 188 ч. 3 п.1 УК РК «Кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», завершилось. Виновные понесли наказание.









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