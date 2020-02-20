+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -9 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кражу из салона авто на миллион тенге раскрыли в Актобе

20 Февраля 2020 06:17
Поделиться:
Кражу из салона авто на миллион тенге раскрыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу денег из салона автомашины раскрыли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

Новости по теме
Братьев-домушников задержали столичные полицейские
Укравший из машины 12 млн тенге задержан столичными полицейскими в Алматы Группа квартирных воров задержана в Костанае Ограблен автомобиль в столице: водителю нанесли миллионный ущерб

Неизвестными из салона автомашины на парковке фитнес-клуба была украдена мужская сумка, в которой находилась крупная сумма денег в размере 995 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого. Как оказалось, он вскрыл машину путем устройства по подбору ключей.

«Сотрудниками полиции был задержан 24-летний актюбинец, который признался в содеянном. У него был изъят пульт сигнализации для считывания информации. По факту проводится судебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив