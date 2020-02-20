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Кражу из салона авто на миллион тенге раскрыли в Актобе
20 Февраля 2020 06:17
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу денег из салона автомашины раскрыли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.
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Неизвестными из салона автомашины на парковке фитнес-клуба была украдена мужская сумка, в которой находилась крупная сумма денег в размере 995 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого. Как оказалось, он вскрыл машину путем устройства по подбору ключей.
«Сотрудниками полиции был задержан 24-летний актюбинец, который признался в содеянном. У него был изъят пульт сигнализации для считывания информации. По факту проводится судебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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