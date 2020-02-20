Кражу из салона авто на миллион тенге раскрыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу денег из салона автомашины раскрыли в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

Неизвестными из салона автомашины на парковке фитнес-клуба была украдена мужская сумка, в которой находилась крупная сумма денег в размере 995 тысяч тенге. Полицейские установили подозреваемого. Как оказалось, он вскрыл машину путем устройства по подбору ключей.

«Сотрудниками полиции был задержан 24-летний актюбинец, который признался в содеянном. У него был изъят пульт сигнализации для считывания информации. По факту проводится судебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



