Кражу из авто раскрыли полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением о краже обратился житель столицы. По словам потерпевшего, ранним утром у него с салона автомашины Daewoo Nubira неизвестные похитили портмоне и парфюм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного отдела полиции УП «Сарыарка» установлен 37-летний гражданин. Доставленный в полицию мужчина рассказал, что ходил по дворам домов и намеренно искал машины, необорудованные сигнализацией. Проходя около дома по улице Бейбарыс Султана, он заметил автомашину с незапертой дверью. Проникнув в салон, он похитил личное имущество. По данному факту проводится досудебное расследование, выясняется его причастность к другим аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

