Кражу гербицидов на 34 млн тенге раскрыли полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Семь населенных пунктов посетили оперативники из СКО, чтобы раскрыть особо крупную кражу гербицидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



В дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района обратился начальник службы безопасности одного из сельхозпредприятий. Он заявил о краже 84 коробок гербицидов на сумму 34 млн тенге. Ядохимикаты были похищены со склада путём взлома.

К раскрытию подключились сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО. Старший оперуполномоченный по особо важным делам УБОП совместно с сотрудником криминальной полиции района провели масштабную работу по проверке информации о возможной реализации похищенного. За три дня они проверили 11 человек в семи населенных пунктах Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей. Результатом стало задержание двух жителей Тайыншинского района СКО 22 и 32 лет. Похищенные гербициды изъяты из дома родственника одного из задержанных.

«Подозреваемые содержатся под стражей в Акмолинской области. Факт кражи зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК. Обращаем внимание руководителей сельхозформирований на необходимость повышать техническую защищенность своих объектов. Полноценное видеонаблюдение, надежные двери и замки, решетки на окнах, охрана и другие средства защиты своего имущества значительно снижают вероятность преступных покушений», — сказал заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин.