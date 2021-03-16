Кражу двухлетней давности раскрыли в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские раскрыли за три дня восемь ранее совершенных преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Одно из них – кража из частного дома, совершенная более двух лет назад.
По информации пресс-службы департамента полиции, в октябре 2018-го года в одном из сел Жамбылского района зарегистрировали кражу. Неизвестный через форточку проник в дом и унес строительные материалы на сумму более 120 тысяч тенге. Казалось бы, рядовая кража и сумма небольшая. Однако для мужчины хищение стало настоящим ударом. На жизнь он зарабатывал, делая ремонты.
Сразу найти преступника не удалось. Однако спустя два года полицейские все же установили причастность к преступлению 28-летнего жителя района. Выяснилось, что он часто работал вместе с потерпевшим. В его доме изъята часть похищенного.
Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража».
«Раскрытие ранее совершённых преступлений — линия работы, стоящая на постоянном контроле руководства полиции. Ни одно преступление не остаётся без внимания, оперативники регулярно проверяют материалы в свете поступившей оперативной информации, отрабатывают новые версии. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» усиливается работа по всем направлениям», — отметил заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.
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