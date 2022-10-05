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    11:00, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Кражу алюминиевого провода с трансформаторных подстанций на 6,3 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кражу алюминиевого провода с трансформаторных подстанций на 6,3 млн тенге раскрыли акмолинские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступление было совершено недалеко от селе Караоткель Целиноградского района. 10 сентября в местный отдел полиции поступило заявление от представителя одного из местных ТОО о том, что с неогороженной территории предприятия неизвестные похитили личное имущество.

    Прибывшими к месту происшествия полицейскими установлено, что злоумышленники разобрали неработающие комплектные трансформаторные подстанции и похитили три катушки алюминиевого провода. Ущерб предприниматель оценил в 6,3 млн тенге. По факту полицейские начали досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража».

    В течение нескольких недель оперативники проводили комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и поиск похищенного. В результате принятых мер установлено, что к хищению причастны двое жителей села Акмол. На личной автомашине они вывезли катушки, а затем успели продать их скупщику. Расследование уголовного дела продолжается.


    Теги:
    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК Закон и право
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