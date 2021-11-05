Кражу 350 тысяч долларов США инсценировал мужчина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кражу крупной суммы денег инсценировал житель столицы, чтобы не отдавать долг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

С заявлением в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что с его автомашины марки «Lexus» путем разбития заднего левого стекла, совершена кража сумки с большой суммой денег. Со слов потерпевшего в сумке находились 350 тысяч долларов США.

Оперативными работниками просмотрены камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины. На «отчаянный» шаг его подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой.





С целью уклонения от возврата денежных средств, подозреваемый задумал преступный план и нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Заранее обговорил с ним точное время кражи, пути отхода и инсценировал кражу денежных средств из автомашины.

«В настоящее время исполнитель и инициатор данной кражи задержаны, они дали признательные показания. За заведомо ложный донос, организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование», - говорит заместитель начальника ДП Нур-Султана Айдос Рысбаев.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что санкция данного преступления предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.