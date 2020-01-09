Кражи, незаконное хранение наркотиков и оружия: преступную группу задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция провела спецоперацию по задержанию преступной группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативные мероприятия проведены в Енбекшиказахском районе, где на трассе Коргас – Алматы, близ села Шелек, полицейские произвели задержание автомашины « Volkswagen Golf», в салоне которой находились трое мужчин в возрасте 22-25 лет.

«Все трое подозреваются в совершении серии краж из частных домовладений и квартир в Енбекшиказахском районе. Оперативные мероприятия по этой группе разрабатывались и проводились полицией в течение двух месяцев. При задержании у подозреваемых обнаружено и изъято огнестрельное оружие в виде обреза охотничьего ружья 16 калибра, а также пневматический пистолет. Кроме того, в салоне их автомашины, в одном из тайников, обнаружено около 2 кг марихуаны. Задержанные лица доставлены в Енбекшиказахскую районную полицию», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что члены группы являются жителями Енбекшиказахского и Раимбекского районов. Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

«Согласно имеющейся информации воровская группа действовала в регионе с лета прошлого года и причастна предположительно к 8 кражам с крупным ущербом. Это ювелирные изделия и денежные средства. Расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - кража, незаконное хранение наркотиков и оружия. Подозреваемые помещены под стражу. Расследование взято на особый контроль областного департамента», - отметили в пресс-службе.