Кража в ТРЦ Нур-Султана попала на видео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посетитель ТРЦ «Mega Silk Way» присев отдохнуть и позвонить после шопинга, не заметил, что проходящая мимо женщина украла его пакет с двумя парами только что купленной обуви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Кражу покупок потерпевший обнаружил после того, как закончил разговор по телефону.

Сотрудники полиции Есильского районного отдела задержали подозреваемую «по горячим следам» на выходе из торгового центра.

Выяснилось, что совершив кражу, женщина не торопилась покинуть торговый центр, продолжая ходить по бутикам и делать покупки.

Украденная обувь изъята и возвращена потерпевшему.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана во избежание краж личного имущества рекомендует жителям и гостям столицы быть бдительными, не оставлять свои вещи без присмотра.



