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    18:20, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кража в маршрутном автобусе в столице попала на камеры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кража в маршрутном автобусе попала на камеры видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    На кадрах видео, снятого камерой видеонаблюдения, установленной в автобусе, зафиксирован момент кражи.

    В заднюю дверь зашел пассажир и поставил бумажный пакет между сиденьями. Немного позже, подозреваемый зайдя в автобус в автобус, заметил пакет. Воспользовавшись тем, что пассажир отвлекся, он похитил пакет и вышел из автобуса. Среди украденного - денежные средства в размере 7 тысяч тенге, ключи от квартиры и кейс от наушников.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний подозреваемый, который дал признательные показания.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует во избежание краж личного имущества быть бдительными. Находясь в общественном транспорте, не храните ценные вещи в легкодоступных местах.




    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Видео Правоохранительные органы
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