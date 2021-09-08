Кража в маршрутном автобусе в столице попала на камеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кража в маршрутном автобусе попала на камеры видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

На кадрах видео, снятого камерой видеонаблюдения, установленной в автобусе, зафиксирован момент кражи.

В заднюю дверь зашел пассажир и поставил бумажный пакет между сиденьями. Немного позже, подозреваемый зайдя в автобус в автобус, заметил пакет. Воспользовавшись тем, что пассажир отвлекся, он похитил пакет и вышел из автобуса. Среди украденного - денежные средства в размере 7 тысяч тенге, ключи от квартиры и кейс от наушников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний подозреваемый, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует во избежание краж личного имущества быть бдительными. Находясь в общественном транспорте, не храните ценные вещи в легкодоступных местах.







