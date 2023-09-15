Кража топлива с заправки попала на камеру в Шымкенте

Мужчину, перелезавшего через забор одного из АЗС с канистрами в ночное время, заметили по камерам видеонаблюдения сотрудники центра оперативного управления департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На место дежурные инспекторы ЦОУ направили оперативную группу УП Абайского района. Злоумышленник, увидев приближающуюся полицейскую машину, поспешил спрятать канистры с дизельным топливом в траве. Далее, открыв капот своего авто, сделал вид, что чинит транспорт.

Не догадываясь, что его действия попали на камеру, мужчина напрочь отрицал совершение какого-либо правонарушения и указал, что остановился в этом месте в связи с неисправностью автомобиля. Вышел он из роли, когда стражи порядка нашли спрятанные 60 литров солярки.