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Кража пожертвований из мечети раскрыта в Актюбинской области
7 Ноября 2019 20:01
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кража пожертвований произошла в октябре в мечети в городе Кандыагаш Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
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Деньги, собранные прихожанами для помощи нуждающимся женщинам и детям, были украдены из сейфа мечети «Нуртай». Однако полиция вскоре нашла подозреваемого.
«В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий полицейскими установлен и задержан местный житель. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье188 УК РК (Кража)», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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