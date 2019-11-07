Кража пожертвований из мечети раскрыта в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кража пожертвований произошла в октябре в мечети в городе Кандыагаш Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Деньги, собранные прихожанами для помощи нуждающимся женщинам и детям, были украдены из сейфа мечети «Нуртай». Однако полиция вскоре нашла подозреваемого.

«В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий полицейскими установлен и задержан местный житель. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье188 УК РК (Кража)», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.