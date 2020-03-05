Кража на миллион: полиция Тараза задержала воров-домушников
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу в дачном массиве раскрыла полиция Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
Полицейские задержали подозреваемых, совершивших кражу имущества стоимостью более 1,2 миллиона тенге.
«В отдел полиции поступило сообщение от 67-летнего жителя города Тараза о крупной краже в его доме, находящемся в дачном массиве «Жаңа Жамбыл» села Бектобе Жамбылского района, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Сместив пластиковое окно, неизвестные проникли в дом ветерана и похитили имущество и строительный инвентарь».
Общий ущерб пострадавшему составил 1 206 000 тенге, уточнили в правоохранительном ведомстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четырех мужчин в возрасте от 25 до 33 лет. Подозреваемые полностью признали свою вину.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 п. 2, 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Кража».
Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 1 тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
«Хотим предупредить наших граждан о необходимости систематизированной охраны своего имущества. Не оставляйте дома без присмотра, не теряйте бдительность и предусмотрительность», - добавили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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