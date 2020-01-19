-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кража металла на 16 млн тенге раскрыта в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Металл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
В полиции сообщили, что в ходе ОМП в районе Цементного завода была остановлена автомашина марки ГАЗель под управлением 38-летнего жителя города. В кузове автомобиля было обнаружен лом черного и цветного металла, который был похищен с территории акционерного общества.
В ходе операции в поселке Степной была задержана еще одна автомашина ВАЗ-21013 под управлением 52-летнего горожанина. В машине находились также 22-летний сын и 39-летний родственник водителя. Выяснилось, что с середины декабря 2019 года по январь 2020 года они совершили кражу лома черного и цветного металла с территории АО, расположенного в поселке Степной. В настоящее время по этому делу ведется расследование. Причиненный ими ущерб составил более чем 16 млн тенге.
В пресс-службе добавили, что в целях стабилизации криминогенной обстановки, связанной с кражами черного и цветного металла, в том числе из автомашин, и пресечения незаконной деятельности пунктов приема металла в Семее с 15 по 24 января 2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Металл».
- Почти полметра снега выпало в Семее
- Электрообогреватель и ссора супругов привели к трагедии в ВКО
- Снежный коллапс в ВКО: эвакуировано свыше 200 человек и 150 авто
- Непогода в Семее: отменены занятия, закрыты трассы
- Минтруда: Информация о единовременной выплате жителям ВКО - фейк
- Открыт центр волонтёров Ассамблеи народа Казахстана в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана