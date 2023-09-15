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    20:24, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кража лошадей на 43 млн тенге в ВКО: скотокрад застрелил кобылу с GPS-трекером

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    Фото: polisia.kz
    Полицейские ВКО расследуют дело о краже 54 лошадей. Ущерб составил свыше 43 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть отдела полиции Уланского района с заявлением о краже 54 лошадей обратился родственник хозяина крестьянского хозяйства. Он сообщил, что в промежутке с 23:00 до 6:00 утра с вольного выпаса одного из сел района неизвестный увел его табун лошадей, помеченных тавро. Кроме того, заявитель сообщил, что у одной из кобыл был GPS-трекер на шее, посредством которого потерпевший проверил месторасположение животного, на котором он был установлен, однако устройство находилось в отключенном состоянии. Причиненный ущерб составил более 43 млн тенге. Получив сигнал, стражи порядка незамедлительно приступили к поиску, где для осмотра территории также задействовали вертолет и дрон.

    Было установлено, что кобылу с GPS-трекером убили выстрелом в голову. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый житель области Абай. При осмотре и обыске дома, где проживает подозреваемый, в базе для загона скота правоохранители изъяли вещественные доказательства. По данному факту ДП ВКО начато досудебное расследование. В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


    Теги:
    полиция Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Скотокрадство МВД РК Правоохранительные органы
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