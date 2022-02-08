Кража биткоинов на 130 миллионов тенге произошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением полицию обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестный обманным путем завладел биткоинами на сумму 130 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

По факту мошенничества было начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, 37-летний житель столицы.

По данным следствия, мужчина обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку и в течение трех месяцев похищал биткоины.

В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отметили в полиции, за последние три года мошенничества, связанные с криптовалютой и заработком на онлайн-биржах, возросли в 10 раз. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями миллионов тенге.

В сети Интернет существует множество интернет-ресурсов, на которых лжеброкеры предоставляют свои услуги по раскрутке денег на онлайн-биржах.

Схема обмана проста. Через массовую рассылку мошенники публикуют рекламные предложения на различных сайтах и в социальных сетях, предлагая высокий доход. Условно, со 100 долларов можно получить до 1000 долларов. Затем злоумышленники создают вымышленный сайт брокера и личный кабинет, доступ к которому передают пользователю. В этом личном кабинете мошенники наравне с пользователем могут увидеть, насколько пополняется счет.

Далее пользователь приступает к игре на форекс-бирже и начинает выигрывать. Однако на самом деле эта «игра» программируется удаленно мошенниками. Увлеченный пользователь вносит еще больше денег, считая, что он заработал на этой «игре», а на самом деле все средства забирают себе мошенники. Как только «жертва» решает вывести свой выигрыш из личного кабинета, брокер утверждает, что на вывод, согласно соглашению, потребуется время. Этот процесс может длиться около месяца, после чего всякие контакты с брокером обрываются, а сайт – закрывается.

В полиции убедительно рекомендуют гражданам внимательно относиться к предложениям заработать на бирже. В первую очередь необходимо проверить, есть ли у дилера лицензия и другие разрешительные документы. Сделать это можно в сети Интернет.

«Если у вас нет специальных знаний в области функционирования рынка ценных бумаг на форекс-бирже и вам предлагают быстрый доход – это повод насторожиться. Не рискуйте личными сбережениями, которых можете лишиться в одно мгновение» - подчеркнули в полиции.