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Кража 20 тонн семечек раскрыта в ВКО
20 Декабря 2019 09:30
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ. - Полицейские Восточного Казахстана раскрыли кражу 20 тонн семян подсолнечника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
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В пресс-службе сообщили, что кража произошла в одном из ТОО Шемонаихинского района. С заявлением в полицию обратился директор предприятия, который сообщил, что были похищены 20 тонн семечек. В ходе расследования были задержаны двое мужчин 27 и 25 лет.
«Установлено, что задержанные злоумышленники являются работниками данного ТОО», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время похищенное изъято частично. Даны признательные показания. В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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