Кража 20 тонн семечек раскрыта в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ. - Полицейские Восточного Казахстана раскрыли кражу 20 тонн семян подсолнечника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В пресс-службе сообщили, что кража произошла в одном из ТОО Шемонаихинского района. С заявлением в полицию обратился директор предприятия, который сообщил, что были похищены 20 тонн семечек. В ходе расследования были задержаны двое мужчин 27 и 25 лет.

«Установлено, что задержанные злоумышленники являются работниками данного ТОО», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В настоящее время похищенное изъято частично. Даны признательные показания. В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование.