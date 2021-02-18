Краж стало меньше на 45% в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские развешивают фотографии воров в социальных сетях и в местах массового скопления людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за истекший период 2021 года зарегистрировано 210 краж, снижение с аналогичным периодом прошлого года составляет 49 процентов (в 2020 году - 312). Воришки «берут» всё, что плохо лежит, встречаются и довольно курьезные факты«, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам полицейских, немало краж совершается в магазинах, торговых домах, в культурно-развлекательных центрах.

«Нечистые на руку покупатели начинают рассказывать сказки о том, что денег совсем нет, не на что купить хлеба, а сами прячут под курткой элитный парфюм, дорогой коньяк, сигареты», - добавили в ведомстве.

Для профилактики краж павлодарские полицейские развешивают фотографии воров в социальных сетях и в местах массового скопления людей: в торговых домах, магазинах, автобусах, трамваях, чтобы жители могли знать в лицо падких на чужое добро. Список постоянно обновляется. Сотрудники органов внутренних дел рекомендует запоминать лица тех, кто опубликован на таких фото, и быть бдительными при их появлении, следить за их действиями и своими вещами, предупреждать родных о возможной краже.

«Ежедневно оперативные сводки пестрят фактами краж. На сегодня это самый распространенный вид преступления», - отметили в пресс-службе.