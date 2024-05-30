Принимать на себя ответственность созаемщика, гаранта и поручителя крайне опасно, так как человек отвечает всем своим материальным и денежным имуществом. В этом случае физическое лицо, подписавшее соответствующий договор, отвечает перед банком, кредитором или взаимодателем в равной степени, что и главный должник. Разницу между определениями корреспонденту агентства Kazinform объяснил юрист Назар Абинов.

По словам юриста, разница между определениями созаемщик, гарант и поручитель едва заметна. Объяснить ее может только специалист. Однако отличия все же нужно знать.

К примеру, ответственность созаемщика такая же, что и у основного должника. Им могут выступать родственники: муж, жена и так далее, а также бизнес партнеры.

— Созаемщиком является лицо, которое вместе с главным займополучателем получает ту или иную ссуду денег для общих целей. Это может быть какая-нибудь семья, созаемщиком будет муж или жена, либо бизнес партнер. Они берут кредит на решение какой-то задачи, где они участвуют вместе. Один из них, конечно, идет как бы титульным заемщиком, а второй — созаемщик. Но обязанности у них абсолютно одинаковые. В случае если у титульного заемщика не хватает средств и имущества для возврата долга, то созаемщик обязан перед банком либо перед другим лицом погасить сумму займа в полном объеме, в том числе неустойку, пеню и так далее, то есть полностью вся ответственность возлагается также на созаемщика.

Что же касается ответственности гаранта, то она меньше. Ее особенность заключается в том, что взысканные с гаранта средства в случае неуплаты долга основным должником гарант может позже потребовать их с главного должника.

— Кто такой гарант? Гарантом может быть любое лицо, постороннее, не обязательно партнер, даже не друг или не родственник, не муж и не жена, любое лицо может быть гарантом. Он подписывает договор займа вместе с займополучателем и несет такую же ответственность, одинаково. А перед кредитором разница в ответственности лишь в том, что если созаемщики вместе отвечают в полном солидарном объеме, то у гаранта требование прекращается через год, после того, как истекли сроки по погашению основного кредита заемщика. То есть, если банк не предъявил иск в течение года, то он уже не имеет права взыскать с гаранта. Чем еще отличается? Тем, что, например, если вдруг банк взыскивает выданный займ с гаранта, то этот гарант имеет право в дальнейшем взыскать сумму долга с должника.

Наименьшую ответственность несет поручитель.

Обратиться за взысканием средств с поручителя банк, кредитор или займодатель может лишь в том случае, когда все рычаги взыскания с основного должника исчерпаны и в той сумме, которую указал изначально поручитель.