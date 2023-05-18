Кратные штрафы за совершение экономических преступлений предлагают ввести Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За совершение экономических преступлений Министерство юстиции предлагает ввести кратные штрафы, а не считать их в МРП. Об этом рассказала вице-министр ведомства Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе Министерство юстиции презентовало проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов». В рамках ревизии особое внимание было уделено актуализации санкции уголовных правонарушений соразмерно совершенному деянию.

«В целях обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы, по некоторым уголовным правонарушениям, в частности по экономическим правонарушениям, предлагается ввести кратные штрафы (по статьям 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», 190 «Мошенничество», 234 «Экономическая контрабанда», 236 «Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», 245 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций», 253 «Коммерческий подкуп» УК). В настоящее время по статьям 189 и 190 Уголовного кодекса кратный штраф применяется только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а в отношении остальных лиц – не применяется. При этом применение кратного штрафа является более действенной экономической мерой без увеличения тюремного населения», - пояснила на презентации проекта закона вице-министр юстиции Алма Муканова.

Кроме того, к таким категориям лиц могут применять дополнительный вид наказания, к примеру, лишение права заниматься определенной деятельностью, что также имеет значительные последствия по сравнению с лишением свободы.

«В свою очередь, по иным экономическим преступлениям, к примеру, экономическая контрабанда сейчас применяются штрафы в МРП, что не является соразмерным наказанием по отношению к причиненному ущербу государству. Введение кратных штрафов будет способствовать разрешению обозначенных проблем на практике», - отметила Алма Муканова.

Также предлагается актуализировать санкцию статьи 385 Уголовного Кодекса «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», а именно ввести дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Как проинформировали в Министерстве юстиции, в настоящее время санкция по данной статье предусматривает наказание штрафом в размере до 2 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«При этом, учитывая, что отсутствует дополнительный вид наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, не исключается возможность лица заниматься аналогичной деятельностью после отбывания наказания (к примеру, подделка паспортов, дипломов о высшем образовании, выдача медицинских справок и др.). Применение дополнительных видов наказаний в свою очередь будет способствовать недопущению повторных правонарушений», - добавила Алма Муканова.