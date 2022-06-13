12:57
13 Июня 2022 12:40
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в РК 14 – 16 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 14 – 16 июня распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«Очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию нашей страны. Однако подпитываться он будет южными потоками, принося с собой по-настоящему летнюю погоду. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранятся довольные высокие температуры воздуха. И даже жители северных регионов насладятся теплыми днями», - говорится в сообщении синоптиков.
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