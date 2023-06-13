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    07:21, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Казахстане 13 июня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 13 июня с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Под влиянием поля повышенного давления на юго-западе, крайнем востоке и юге страны ожидается погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре с пыльной бурей, на севере возможен град, шквал.

    На большей части Мангистауской, Атырауской, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается сильная жара.

    На юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара.

    В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, в области Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на севере Павлодарской, на юге Карагандинской, в центре Улытауской, на севере, востоке Атырауской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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