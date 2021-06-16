Кратковременные дожди пройдут в Казахстане 16 июня
В Жамбылской области местами усилиться ветер 15-20, порывы 23 м/с, днем в горах ожидаются шквал, град.
В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей.
В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град.
В Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами усилиться ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области со шквалом.
В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман.
Днем в Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, местами в Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.