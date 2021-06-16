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    00:12, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Кратковременные дожди пройдут в Казахстане 16 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на западе, севере и в горных районах юго-востока страны 16 июня пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. На остальной части ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На побережьях юго-запада ночью и утром ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской области местами усилиться ветер 15-20, порывы 23 м/с, днем в горах ожидаются шквал, град.

    В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей.

    В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град.

    В Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами усилиться ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области со шквалом.

    В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман.

    Днем в Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, местами в Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областях ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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