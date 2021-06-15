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    17:41, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Красный/желтый статус по Ashyq: почему возвращают лишь 50% от стоимости билета на поезд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему возвращают лишь 50% от стоимости билета на поезд, если Ashyq показал красный или желтый статус? На этот вопрос журналистам ответил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Пассажирские перевозки» Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При выявлении красного или желтого статуса в Ashyq будут возвращать 50% средств от стоимости билета на поезд. Мы с коллегами обсуждали. Призываем всех людей до выхода к вокзалу, проверять свой статус», - прокомментировал Виктор Бошманн.

    Ранее он пояснял, что нужно сделать пассажирам для возврата неиспользованных билетов при выявлении красного или желтого статуса в приложении Ashyq.



    Теги:
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