Красный/желтый статус по Ashyq: почему возвращают лишь 50% от стоимости билета на поезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему возвращают лишь 50% от стоимости билета на поезд, если Ashyq показал красный или желтый статус? На этот вопрос журналистам ответил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Пассажирские перевозки» Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При выявлении красного или желтого статуса в Ashyq будут возвращать 50% средств от стоимости билета на поезд. Мы с коллегами обсуждали. Призываем всех людей до выхода к вокзалу, проверять свой статус», - прокомментировал Виктор Бошманн.

Ранее он пояснял, что нужно сделать пассажирам для возврата неиспользованных билетов при выявлении красного или желтого статуса в приложении Ashyq.



