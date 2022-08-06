6 Августа 2022 16:57

«Красный» уровень угрозы из-за засухи объявили в некоторых странах Европы

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французское правительство организует антикризисный штаб по борьбе с последствиями засухи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Июль оказался самым сухим месяцем за последние шесть десятилетий, выпало в 7 раз меньше осадков, чем должно было. Более сотни коммун испытывают серьезные проблемы с доступом к питьевой воде, под угрозой оказался урожай.

«Мы оказались в условиях, которые больше никак нельзя назвать обычными. Мы никогда не испытывали такой засухи, как эта. И плохая новость в том, что, насколько мы можем видеть, нет никаких оснований думать, что это прекратится», - сказал министр экологии Франции Кристоф Бешу.

Все департаменты Франции оказались под особым контролем из-за засухи, в 46 из них действует наивысший уровень угрозы, предполагающий серьезные ограничения на использование воды.

В 16 городах Италии, включая Рим, Милан, Флоренцию и Геную, введен наивысший, «красный» уровень опасности. Температура воздуха там держится на уровне выше 40°C. Синоптики прогнозируют, что в выходные даже ночью может быть под 30°C.

Власти Нидерландов призывают граждан экономить воду: проводить меньше времени в душе, не мыть машины и не поливать газоны. Несколько дней назад в королевстве создали антикризисную группу, которая будет регулировать распределение воды при необходимости. Многие реки страны настолько обмелели, что насосы больше не могут работать.

Снижается уровень и крупных рек, таких как Дунай. В районе, где сходятся границы Болгарии, Румынии и Сербии, песчаные отмели стали островками, показавшись над водой. Еще в конце июля на нескольких участках реки было закрыто судоходство.

Фото: euronews.com







