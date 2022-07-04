Красный уровень тревоги объявили в Китае из-за схода горных потоков

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Министерство водного хозяйства и управление по делам метеорологии КНР в субботу объявили тревогу красного уровня в связи с возможными горными потоками в части районов Южного Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным метеорологов, со 2 июня с 20:00 по 3 июня до 20:00 некоторые районы западной части провинции Гуандун и на востоке Гуанси-Чжуанского автономного района будут подвержены стихийным бедствиям из-за возможного схода горных потоков.

Местным властям рекомендовали усилить мониторинг в режиме реального времени и меры по предварительному оповещению о наводнениях, а также подготовиться к эвакуации местных жителей.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.













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