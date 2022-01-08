«Красный»  уровень террористической угрозы действует в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обратился к жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестого января в Жамбылской области введен комендантский час. Строго запрещено выходить из дома с 19:00 до 07:00. Всех, кто в этот период времени будет находиться на улице, будут задерживать без предупреждения», - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев отметил, что в течение двух дней в Таразе не применяли силу в отношении провокаторов.

«Они сожгли наше общее имущество, здания областного акимата, Nur Otan, областного департамента полиции. Теперь в отношении хулиганов применяются жёсткие меры. В отношении нарушителей порядка будут применять меры в рамках действующего законодательства. В нашей области объявлен «красный» уровень террористической угрозы, проводятся специальные военные операции», - сказал глава региона.

Б.Сапарбаев обратился к жителям области с настоятельной просьбой о том, чтобы каждый проявил ответственность за своих родных и близких.

«Просим соблюдать требования комендантского часа и находиться дома. Вместе мы должны подумать о будущем, о безопасности и спокойствии. Каждый из нас должен внести свой вклад в общее дело. Каждая семья ради будущего своих детей должна соблюдать порядок и законы», - сказал Бердибек Сапарбаев.