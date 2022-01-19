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«Красный» уровень террористической опасности сохраняется в Жамбылской области

19 Января 2022 01:38
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«Красный» уровень террористической опасности сохраняется в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Режим чрезвычайного положения отменили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Жамбылского областного оперативного антитеррористического штаба, с 23:59 часов 18 января прекращается режим чрезвычайного положения в регионе.

Несмотря на прекращение режима чрезвычайного положения, в Жамбылской области сохраняется «красный» уровень террористической опасности, продолжаются антитеррористические операции, по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

В регионе продолжают действовать блокпосты. Круглосуточную службу на 29-ти блокпостах на выездах из региона несут жамбылские полицейские, 10 из блок-постов действуют в Таразе.

«При «красном» уровне террористической опасности разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. Просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», - пояснили в Жамбылском областном оперативном антитеррористическом штабе.

О сроках завершения антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.

Общественный порядок в регионе обеспечивают около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, сотни единиц техники. Под защитой военных находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, аптек, а также кордайский завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, это предприятие является стратегически важным объектом.


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#Жамбылская область   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Галина Скрипник

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