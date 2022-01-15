«Красный уровень» террористической опасности сохраняется в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критический «красный уровень» террористической опасности сохраняется в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, в этих регионах продолжается антитеррористическая операция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).

По информации КНБ РК, с 13 января 2022 года установлен умеренный («желтый») уровень террористической опасности в следующих регионах страны:

- в Северо-Казахстанской области и г. Балхаш Карагандинской области сроком на 14 суток;

- в Павлодарской области на 10 суток;

- в Акмолинской области до особого распоряжения.

С 14 января 2022 года умеренный «желтый» уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.

Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января т.г. в г. Нур-Султан и с 14 января в г. Шымкент, сроком на 14 суток.

Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и г. Алматы. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается.

«Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям», - отметили в КНБ РК.