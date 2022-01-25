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«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях

25 Января 2022 21:55
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«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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«С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий «оранжевый» уровень террористической опасности.

Cохраняется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности в городе Нур-Султане и умеренного «желтого» уровня в Западно-Казахстанской области.

С 00.00 часов 26 января 2022 года в городе Балхаше Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный «желтый» уровень террористической опасности.

В условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков.

С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.

Просим граждан проявить терпение и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям», - сообщается на сайте КНБ РК.



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