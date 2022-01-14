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«Красный» уровень снят, режим ЧП продолжается - комендатура Костанайской области

14 Января 2022 16:45
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«Красный» уровень снят, режим ЧП продолжается - комендатура Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Решением Республиканского оперативного штаба на территории Костанайской области снят «красный» уровень террористической опасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру региона.

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«В то же время полиция напоминает, что в регионе с 5 января до 19 января 2022 года действует режим чрезвычайного положения. В рамках ЧП запрещено передвижение автотранспортных средств в период действия комендантского часа с 23.00 до 7.00 часов»,- прокомментировали в комендатуре.

Также в комендатуре напомнили, что в случае нарушения режима ЧП грозит административное наказание по статье 476 КоАП РК в виде штрафа либо ареста.

Напомним, ранее в комендатуре костанайцам озвучили отдельные ограничения по передвижению внутри области.

Также в регионе накануне разрешено продавать алкогольную продукцию. Правда действует разрешение на период с 12:00 до 15:00.

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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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