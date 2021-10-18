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    14:42, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Красный» уровень эпидопасности введен в пяти областях Украины

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    КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Украине в «красной» зоне эпидемической опасности находятся пять областей, Киев и 13 областей соответствуют показателям «оранжевой» зоны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    По состоянию на 18 октября, «красный» уровень эпидопасности распространения COVID-19 действует на территории Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

    К «оранжевой» зоне эпидопасности отнесены Киев и 13 областей: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

    В желтой зоне находятся шесть областей: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Ривненская и Тернопольская.

    Как сообщал Укринформ, с 15 октября в красную зону эпидопасности перешла Херсонская область.

    18 октября красный уровень эпидемической опасности начал действовать еще в 4 областях.


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