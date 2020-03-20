Красный Полумесяц РК оказывает помощь пожилым людям в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Красный Полумесяц Казахстана – являясь частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца всегда реагирует на чрезвычайные ситуации, оказывая помощь социально-уязвимым слоям населения. Пандемия коронавируса (COVID-19) не стала исключением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Астанинский городской филиал Общества Красного Полумесяца РК.

В связи со сложившейся ситуацией волонтёры и сотрудники Красного Полумесяца начали активную работу по поддержке пенсионеров, которые остались совершенно одни. Учитывая, что люди пожилого возраста входят в группу риска, им опасно покидать пределы своего жилища.

Волонтёры Красного Полумесяца в г. Нур-Султане, с сегодняшнего дня, начали адресную развозку продуктов первой необходимости, средств личной гигиены.

Также Общество Красного Полумесяца РК сообщило, что граждане могут приносить товары первой необходимости в местные филиалы.

«Мы призывам людей присоединиться к акции Красного Полумесяца Казахстана, принося товары первой необходимости в местные филиалы Красного Полумесяца Казахстана. Также мы просим вас соблюдать правила личной гигиены и поведения в условиях карантина. Мы выражаем благодарность каждому, кто не остаётся в стороне, проявляя гуманность и милосердие в это трудное время! Мы Вместе», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Красного Полумесяца Казахстана www.redcrescent.kz.