«Красные», «желтые» и «зеленые» зоны появились в больницах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В медицинских учреждениях жамбылского региона вводят современные стандарты оказания неотложной и стационарной медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, в Таразе городская многопрофильная больница объединила городские больницы №1, №2 и городской перинатальный центр. Здесь после реконструкции и обновления дизайна приемного отделения внедрена триаж-система (медицинская сортировка).

Новая система учитывает все требования и стандарты по совершенствованию деятельности приемных отделений, оказывающих стационарную помощь. Расширенное и многофункциональное приемное отделение может осуществлять качественное и своевременное оказание неотложной медицинской помощи пациентам в состоянии, представляющем непосредственную угрозу жизни и здоровью.

«Реконструкция приемного покоя проведена в течение трех месяцев, - рассказал главный врач городской многопрофильной больницы Нурлан Абильдаев - В штате приемного отделения числятся 18 медсестер и 11 врачей. Среди них два врача неотложной помощи, кардиолог, реаниматолог-анестезиолог, нейрохирург, травматолог, невролог, ЛОР-врач и специалист по челюстно-лицевой хирургии».

По словам главврача, при поступлении в стационар специальный медицинский сотрудник определяет пациента в одну из трех зон триаж-системы. При въезде в больницу установлены специальные указатели. «Самообращение» предназначено для пациентов зеленой зоны, «неотложная помощь» - для пациентов «красной» и «желтой» зон.

«Когда пациент поступает в «красный» коридор, медицинская помощь оказывается максимально оперативно. Ведь счет идет на минуты, - отметила заведующая приемным покоем Гульшат Жаманбаева. - Как правило, в эту зону поступают больные с такими диагнозами, как инсульт, тяжелые травмы, кровотечения, шок и так далее. Здесь же, в приемном отделении, организован блок интенсивной терапии, который полностью оснащен новыми реанимационными кроватями и необходимым оборудованием, таким как аппарат искусственного дыхания, дефибриллятор, кардиомонитор и другое. Отличие «желтого» коридора от «красного» в том, что здесь на госпитализацию пациента дается время от 15 минут до двух часов. Здесь расположены смотровые палаты на 6 - 8 коек. Пациентов «желтой зоны», как и «красной», осматривают узкие специалисты, в случае необходимости их отвозят на диагностические процедуры - УЗИ, МРТ или КТ. Из «желтой» зоны пациентов направляют в операционный блок, в профильное отделение либо на амбулаторное лечение. В «зеленый» коридор попадают пациенты, которые пришли в больницу самостоятельно. Для них работает блок самообращения - это индивидуальные столы для приема, за которыми сидят операторы стационара. Они заносят данные обратившегося в базу, изучают информацию о нем, проводят первичный опрос, после чего вызывают профильного специалиста».

Далее, по словам Гульшат Жаманбаевой, врач действует по ситуации. Здесь же принимают плановых пациентов. При плановой госпитализации прием и регистрация возможны только в рабочее время в течение одного часа с момента обращения. Если пациент прошел полное обследование и не имеет противопоказаний, то его направляют в профильное отделение стационара.

«Все медицинские сестры приемного отделения прошли обучение по триаж-системе и неотложной помощи, - отметила старшая медицинская сестра Эльвира Туткишбаева, которая обучалась этому в Израиле. - Триаж-система - это эффективная медицинская логистика, благодаря которой не больной ищет врача и необходимую помощь, а медицинский персонал оказывает оперативно услуги по принципу «здесь и сейчас». Только за минувшие субботу и воскресенье к нам обратились 225 больных, которые получили помощь в рамках триаж-системы».