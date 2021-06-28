Красные дипломы получили выпускники колледжа из акмолинской колонии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На плацу учреждения ЕЦ-166/4 после сдачи государственных экзаменов прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению выпускникам колледжа дипломов об образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Ежегодно в учреждениях департамента УИС по Акмолинской набор на учёбу в профессиональные колледжи, а их в области три, составляет более двухсот человек. В учреждении максимальной безопасности ЕЦ-166/4 ежегодно обучаются порядка 90 осужденных. Рабочие профессии осужденные студенты получают по шести специальностям: «портной – универсал», «токарь – универсал», «газоэлектросварщик», «автослесарь», «электрик – ремонтник», «повар».

«Государственные экзамены нашими студентами сданы успешно. В этом году студенты Игорь Дубровский и Мурат Макентаев получили красные дипломы с присвоением квалификации «сварщик» и «токарь». Эти ребята трудились весь год, несмотря на карантинные ограничения, и отлично сдали экзамены», – поделился заведующий отделеним Аграрно-индустриального колледжа города Атбасара Сергей Баций.

«От имени администрации и от себя лично хочу поблагодарить педагогов за труд и поддержку, вы дарите своим ученикам не только знания, вы делитесь жизненным опытом, учите основным жизненным принципам и правилам», – обратился к собравшимся с приветственным словом заместитель начальника колонии Женис Ибраев.

Директор Аграрно-индустриального колледжа Владимир Лукин подвел итоги учебного 2020–2021 года, выразив слова благодарности в адрес руководителя ведомства областного ДУИС.

Зачитав приказ о завершении учебного года, заведующий отделением профколледжа объявил о вручении дипломов. Всего завершили обучение и получили дипломы 82 осужденных, из которых двое стали обладателями дипломов с отличием.



