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    18:15, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Красные дипломы получили выпускники колледжа из акмолинской колонии

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На плацу учреждения ЕЦ-166/4 после сдачи государственных экзаменов прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению выпускникам колледжа дипломов об образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    Ежегодно в учреждениях департамента УИС по Акмолинской набор на учёбу в профессиональные колледжи, а их в области три, составляет более двухсот человек. В учреждении максимальной безопасности ЕЦ-166/4 ежегодно обучаются порядка 90 осужденных. Рабочие профессии осужденные студенты получают по шести специальностям: «портной – универсал», «токарь – универсал», «газоэлектросварщик», «автослесарь», «электрик – ремонтник», «повар».

    «Государственные экзамены нашими студентами сданы успешно. В этом году студенты Игорь Дубровский и Мурат Макентаев получили красные дипломы с присвоением квалификации «сварщик» и «токарь». Эти ребята трудились весь год, несмотря на карантинные ограничения, и отлично сдали экзамены», – поделился заведующий отделеним Аграрно-индустриального колледжа города Атбасара Сергей Баций.

    «От имени администрации и от себя лично хочу поблагодарить педагогов за труд и поддержку, вы дарите своим ученикам не только знания, вы делитесь жизненным опытом, учите основным жизненным принципам и правилам», – обратился к собравшимся с приветственным словом заместитель начальника колонии Женис Ибраев.

    Директор Аграрно-индустриального колледжа Владимир Лукин подвел итоги учебного 2020–2021 года, выразив слова благодарности в адрес руководителя ведомства областного ДУИС.

    Зачитав приказ о завершении учебного года, заведующий отделением профколледжа объявил о вручении дипломов. Всего завершили обучение и получили дипломы 82 осужденных, из которых двое стали обладателями дипломов с отличием.



    Теги:
    Образование Акмолинская область
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