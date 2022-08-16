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Красную панду нашли на фиговом дереве после побега из австралийского зоопарка
16 Августа 2022 12:43

Красную панду нашли на фиговом дереве после побега из австралийского зоопарка

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ – Красная панда, которая сбежала из австралийского зоопарка, была найдена через два дня в соседнем парке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Красная панда, которая провела два дня в бегах, после побега из австралийского зоопарка была поймана в воскресенье, когда ее заметили болтающейся на фиговом дереве в соседнем парке.

Семилетняя панда по кличке Рави – самец, он прибыл в зоопарк Аделаиды на прошлой неделе. Руководство зоопарка сделало это в надежде, что он составит пару самке красной панды по кличке Мишри. Но к пятнице Рави уже сбежал.

Только в воскресенье утром смотрители зоопарка обнаружили животное на фиговом дереве в близлежащем ботаническом парке. Словить беглеца удалось только с помощью дротика с транквилизатором.

Директор зоопарка Аделаиды Фил Эйнсли сообщил, что Рави чувствует себя хорошо. Панда была направлена в ветеринарную больницу, где пройдет профилактическое обследование в течении двух-трех дней после своего путешествия.

С помощью просмотра записей камер видеонаблюдения смотрители зоопарка выясняют, как панде удалось сбежать. Известно, что красные панды невероятно проворны и известны своими способностями преодолевать физические заграждения.



Фото: abcnews.go.com




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