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    12:10, 06 Май 2025 | GMT +5

    «Красную кнопку» установили на всех таможенных постах Казахстана

    На всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления (ЦТО) установили «красные кнопки». Это QR-коды, с помощью которых граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к председателю Комитета государственных доходов, передает агентство Kazinform.

    Зона таможенного контроля Кедендік бақылау аймағы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Инструмент разработали для оперативного реагирования на возникающие сложности при получении таможенных услуг, а также для предотвращения случаев некорректного поведения со стороны сотрудников.

    Как отмечают в Комитете, заполнение формы обращения занимает всего несколько минут — интерфейс интуитивно понятен. При желании пользователь может направить обращение анонимно.

    — Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования, — уверяет КГД.

    Комитет призывает всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, воспользоваться этой возможностью.

    Ранее в КГД озвучили сумму задолженности бизнеса перед государством. 

    Теги:
    КГД Граница
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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