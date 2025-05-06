«Красную кнопку» установили на всех таможенных постах Казахстана

Инструмент разработали для оперативного реагирования на возникающие сложности при получении таможенных услуг, а также для предотвращения случаев некорректного поведения со стороны сотрудников.

Как отмечают в Комитете, заполнение формы обращения занимает всего несколько минут — интерфейс интуитивно понятен. При желании пользователь может направить обращение анонимно.

— Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования, — уверяет КГД.

Комитет призывает всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, воспользоваться этой возможностью.

Ранее в КГД озвучили сумму задолженности бизнеса перед государством.