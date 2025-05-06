«Красную кнопку» установили на всех таможенных постах Казахстана
На всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления (ЦТО) установили «красные кнопки». Это QR-коды, с помощью которых граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к председателю Комитета государственных доходов, передает агентство Kazinform.
Инструмент разработали для оперативного реагирования на возникающие сложности при получении таможенных услуг, а также для предотвращения случаев некорректного поведения со стороны сотрудников.
Как отмечают в Комитете, заполнение формы обращения занимает всего несколько минут — интерфейс интуитивно понятен. При желании пользователь может направить обращение анонимно.
— Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования, — уверяет КГД.
Комитет призывает всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, воспользоваться этой возможностью.
Ранее в КГД озвучили сумму задолженности бизнеса перед государством.