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    11:25, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Краснокнижный саксаул перевозил житель Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Краснокнижное растение перевозил житель Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками местной полицейской службы в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» в 25 км от села Жайлауколь Сарысуйского района было задержано лицо, перевозившее куб незаконно вырубленной краснокнижной древесины саксаул. Им оказался 42-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания.

    По факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК. Вещественное доказательство изъято. Назначена судебно-биологическая экспертиза. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.


    Департамент полиции напоминает, саксаул находится под угрозой исчезновения. Все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область Экология
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