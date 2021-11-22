Краснокнижный саксаул перевозил житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Краснокнижное растение перевозил житель Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками местной полицейской службы в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» в 25 км от села Жайлауколь Сарысуйского района было задержано лицо, перевозившее куб незаконно вырубленной краснокнижной древесины саксаул. Им оказался 42-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК. Вещественное доказательство изъято. Назначена судебно-биологическая экспертиза. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Департамент полиции напоминает, саксаул находится под угрозой исчезновения. Все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.