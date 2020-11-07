Краснокнижных соколов-балобанов изъяли у браконьеров в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Усть-Каменогорска привлекаются к уголовной ответственности за улов краснокнижных птиц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Данное преступление выявлено в результате совместной работы сотрудников управления криминальной полиции ДП региона и департамента Комитета национальной безопасности по ВКО в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».

Как установлено следствием, две редкие птицы породы сокол-балобан были выловлены на территории Тарбагатайского района области.

При задержании подозреваемых изъяты не только редкие птицы, но и предположительное орудие улова: металлическое приспособление с сеткой.

«В отношении двух лиц 37 и 43 лет начато досудебное расследование по части 1 статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», - рассказал заместитель начальника департамента полиции региона Талгат Шаяхметов.

Стражи правопорядка выясняют, с какой целью злоумышленники держали у себя краснокнижных птиц.





Фото: Пресс-служба ДП ВКО