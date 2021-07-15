Краснокнижных птенцов и почти полтонны красного корня изъяли у браконьера в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 470 кг красного корня и птенцов краснокнижного улара изъяли у браконьера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Природоохранная полиция совместно с пограничниками задержали грузовик, в кузове которого обнаружено почти полтонны красного корня и трое птенцов улара.

Факт зарегистрирован в Кегенском районе на территории государственного национального парка «Кольсайские озера».

Бойцы погранслужбы остановили для проверки автомашину Volkswagen, груженную 33 мешками корнями растения. В машине также обнаружили птенцов неизвестной породы птиц. После вызова следственно-оперативной группы Кегенского РОП было установлено, что изъятое растение является красным корнем, а птенцы, по предварительной версии, принадлежит к роду краснокнижной птицы Улар.

«Общий вес красного корня составил 470 кг. Для его официального утверждения изъятое растение направлено на экспертизу. Птенцы будут переданы зоологам». – сообщил старший инспектор природоохранной полиции Алматинской области Серик Байгозинов.

В отношении задержанного водителя грузовика возбуждено уголовное расследование.







