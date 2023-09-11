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    13:09, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Краснокнижные животные попали в объектив  фотоловушки в «Семей орманы»

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    Кадр из видео: instagram.com/glpr.semeyormany
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Фотоловушки на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» запечатлели краснокнижных птиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На официальном аккаунте лесного резервата в Instagram @glpr.semeyormany сообщается, что в Джемурском лесничестве Канонерского филиала, расположенном в Бескарагайском районе области Абай, государственными инспекторами лесной охраны были запечатлены такие краснокнижные птицы, как журавль-красавка и лебедь-кликун.

    На кадрах, полученных с фотоловушек, можно также наблюдать семейство лосей: лосиху и сеголетка, а также взрослого самца с развивающимися рогами.

    Отмечается, что фотоловушка установлена у искусственного водопоя, обустроенного работниками лесничества для диких животных, обитающих в сосновом бору.

    «Наблюдая за обитателями особо охраняемой природной территории, особенно за редкими и исчезающими видами, хочется еще раз напомнить о том, как уязвим и зависим от нас с вами окружающий мир. Берегите лес от пожаров! Лес - это дом братьев наших меньших», - предупредили в лесном резервате.


    Теги:
    Абайская область Видео Животные для mail.ru
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