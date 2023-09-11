Краснокнижные животные попали в объектив  фотоловушки в «Семей орманы»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Фотоловушки на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» запечатлели краснокнижных птиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальном аккаунте лесного резервата в Instagram @glpr.semeyormany сообщается, что в Джемурском лесничестве Канонерского филиала, расположенном в Бескарагайском районе области Абай, государственными инспекторами лесной охраны были запечатлены такие краснокнижные птицы, как журавль-красавка и лебедь-кликун.

На кадрах, полученных с фотоловушек, можно также наблюдать семейство лосей: лосиху и сеголетка, а также взрослого самца с развивающимися рогами.

Отмечается, что фотоловушка установлена у искусственного водопоя, обустроенного работниками лесничества для диких животных, обитающих в сосновом бору.

«Наблюдая за обитателями особо охраняемой природной территории, особенно за редкими и исчезающими видами, хочется еще раз напомнить о том, как уязвим и зависим от нас с вами окружающий мир. Берегите лес от пожаров! Лес - это дом братьев наших меньших», - предупредили в лесном резервате.