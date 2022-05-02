2 Мая 2022 17:42

Краснокнижные тюльпаны расцвели в Наурзумском заповеднике

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Красивыми видами степных цветущих просторов поделились сотрудники Наурзумского государственного природного заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kstnews.kz.

В наурзумских степях во всю цветет тюльпан Шренка – дикорастущее растение, которое встречается в степях и полупустынях.

Своё название он получил в честь учёного Александра Шренка. В связи с резким уменьшением площади произрастания этот цветок занесён в Красную книгу.



